В КДК РФС выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна: «Большая и невосполнимая потеря»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

Симонян скончался в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«От имени КДК РФС выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Его уход — большая и невосполнимая потеря для российского и мирового футбола», — сказал Григорьянц «СЭ».

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В роли тренера Симонян работал в «Спартаке», «Арарате», сборной СССР и одесском «Черноморце». С красно-белыми он выиграл два чемпионата СССР и три Кубка. В 1973 году Симонян привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР.