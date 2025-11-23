Источник: задержали болельщика, который спровоцировал драку после дерби «Спартак» — ЦСКА
Установлена личность болельщика, который спровоцировал драку после матча между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, фанат уже задержан. Это 35-летний житель Балашихи.
Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
