Орлов: «Лусиано не понимает, почему играет Соболев. Вот аргентинец и потух»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» после матча «Зенита» с «Пари НН» (2:0) в 16-м туре РПЛ оценил уровень игры нападающих сине-бело-голубых Александра Соболева и Лусиано Гонду.

— Почему Семак выпустил в старте Соболева? Необъяснимо! Ну он же не техничный. Что он показал? Отдал пас под удар Жерсону? Вообще-то не в такт. И, понимаете, его сложно критиковать. Парень старается. Просто таков его потолок, уровень. Он уже выше него не прыгнет. «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет». Увы...

При этом непонятно, почему в запасе остается Лусиано. Аргентинец же сильнее! И какое у него сейчас настроение, состояние? Он же видит, что ставка почему-то делается на Соболева. Это началось еще в прошлом сезоне. Лусиано в итоге потух, потерялся. Помните, в матче с «Крыльями» его вообще выпустили на 93-й минуте. Зачем?!

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. На счету 24-летнего Гонду 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 21 игре.