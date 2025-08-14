КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не наказывать дополнительно хавбека «Пари НН» Мамаду Майга за удаление в матче с «Ростовом» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

Полузащитник был удален на 11-й минуте после вмешательства ВАР.

«Рассмотрели удаление футболиста «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга. Мы пришли к выводу, что нет оснований применять дополнительную дисквалификацию. Красную карточку не отменили, он пропустит один матч чемпионата», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.

Майга пропустит матч с махачкалинским «Динамо» в 5-м туре РПЛ, который пройдет 18 августа.