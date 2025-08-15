ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу отмены гола в ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ. Игра проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Обращение касалось эпизода на 19-й минуте. Комиссия единогласно решила, что главный арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол в ворота «Оренбурга» при счете 0:0.

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой», — говорится на сайте РФС.