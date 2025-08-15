Футбол
Судейство

15 августа, 14:44

ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»

Павел Лопатко

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу отмены гола в ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ. Игра проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Обращение касалось эпизода на 19-й минуте. Комиссия единогласно решила, что главный арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол в ворота «Оренбурга» при счете 0:0.

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой», — говорится на сайте РФС.

Источник: РФС
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Алексей Сухой
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • AZ

    Да писали бы уже конкретно: Кордоба своим присутствием в штрафной соперника мешает его защитникам играть)))

    15.08.2025

  • Илья858

    Так и не понял из объяснения, как Кордоба помешал игроку "Оренбурга". На видео же видно, что скорее защитник оттесняет Кордобу от мяча, а потом бьёт по мячу, отклоняясь уже назад в противоходе и при этом опираясь в прыжке на Кордобу. Видео - 0:50. Собственно, ЭСК даже ставят на стоп момент и обводят графикой. Просто на белое откровенно говорят - чёрное.

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    15.08.2025

  • Алексей Мащенко

    А кто-то в этом сомневался?

    15.08.2025

    • Семин считает, что место «Локомотива» в таблице РПЛ закономерно

    ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
