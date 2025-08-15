ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Пари НН» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС по поводу решения судьи Сергея Цыганка в матче 4-го тура «Ростов» — «Пари НН».

На 11-й минуте Цыганок удалил с поля полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга. Единогласно ЭСК поддержала это решение, отметив, что оно было правильным.

«Мамаду Майга виновен в серьезном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта произошел излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника», — сообщается на сайте РФС.

Игра прошла 10 августа и завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил нападающий Тимур Сулейманов.