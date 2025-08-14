Футбол
14 августа, 18:24

Агент Дивеева сообщил о переговорах с ЦСКА по продлению контракта

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о ходе переговоров с армейцами по продлению соглашения футболиста. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Мы в процессе переговоров, но пока не договорились. У клуба есть намерение продлить соглашение с Игорем», — сказал Еремин «СЭ».

Текущее соглашение с 25-летним Дивеевым рассчитано до лета 2028 года.

В этом сезоне защитник сыграл 5 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился 2 забитыми голами.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • Спринт

    Не лезь с дилетантсвом. Дивей именно позиционно постоянно "охраняет кукурузу", а не держит своего игрока. Позиционный выбор своего нахождения в игровых моментах это навык не обучаемый, он либо есть с раннего детства, либо отсутствует всегда. Дивей и позиционно, и технически по работе с мячом защитник очень низкого игрового уровня. Обляк вообще не полузащитник, ибо на нго игру якобы в обороне бех смеха и мата смотреть не возможно. Игру всегда замедляет и передерживает мяч. При этом и Дивею и Обляку платили почти в 2,5 раза больше чем Роше или Файзуллаеву, это основная причина их ухода из ЦСКА. Хотя и Виллиан и Аббосбек на порядок лучше играют в футбол, чем недоучки-ногомячисты Дивей и Обляк. Попробуй сделать вывод из ликбеза .. ** - Тренер Республиканской категории с времен СССР. Будь.

    15.08.2025

  • Sergey Sparker

    Какие, на хрен, переговоры? Контракт до 28 года! Агент хочет бабла срубить? Вместе с Дивеевым? Если так - скатертью дорога. Сейчас обсуждают лимиты всякие на зарплаты футболистов, негров всяких, но почему не обсуждают лимиты на проценты этим паразитам - агентов. Уже сколько игроков загубили из-за жадности! Гнать их поганой метлой, можно ссаными тряпками.

    14.08.2025

  • Звездоносец

    Дивеев и Роша-это защитники разного уровня. Дивеев очень медлительный защитник и для того ,чтобы его обыграть на скорости, не надо быть таким быстрым ,как Глебов. Позиционно играет хорошо и в воздухе не плох,но неповоротливость перечёркивает все достоинства. Был бы хорошим защитником,новые хозяева давно нашли бы покупателей. Просто желающих купить нет совсем. На него и Облякова спроса нет ,хотя играют уже 7 лет в ЦСКА.Оба пришли из Уфы с бульбашём.Уровень остался уфимским.Делайте сами выводы...

    14.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Контракт еще действует 3 года. С учетом травматичности Дивеева клубу вряд ли интересно сейчас его продлевать. Судя по всему агент решил пользуясь отъездом Роши попытаться еще бабла срубить.

    14.08.2025

  • Яна Калинина

    Сейчас ,как и с Рошей,пропишет агент отступные,копеечные,нафига продлевать,если в перед прошлым сезоном дали контракт на 4 года,ещё 3 играть,опять платить подъемные и агентакие?

    14.08.2025

  • Millwall82

    что-то он сильно сдал, по сравнению с 2-3 сезонами назад, не повторится ли у вас второй Чалов? И в свете нового лимита, огласите новые оклады деревях по сравнению со старыми. Сразу посмотрим разницу.

    14.08.2025

  • Спринт

    Ты то сопля откель еще пукеуль .. сдрызднесь внюхая ..

    14.08.2025

  • zamo

    У тебя в мозгах СПРИНТ????? Или ты из СВИНОГОЛОВЫХ?

    14.08.2025

  • Derbist

    Сейчас пойдут вбросы про Наполи и т.п.

    14.08.2025

  • Спринт

    Не приведи Господь иметь и дальше в составе родного ЦСКА этого ногомячного недоучку.

    14.08.2025

  • Чернобог

    Ему уже 25 лет - ахренеть. За всё время так и не вырос в супер надёжного защитника.. Середняк обычный..

    14.08.2025

