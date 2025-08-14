Агент Дивеева сообщил о переговорах с ЦСКА по продлению контракта

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о ходе переговоров с армейцами по продлению соглашения футболиста. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Мы в процессе переговоров, но пока не договорились. У клуба есть намерение продлить соглашение с Игорем», — сказал Еремин «СЭ».

Текущее соглашение с 25-летним Дивеевым рассчитано до лета 2028 года.

В этом сезоне защитник сыграл 5 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился 2 забитыми голами.