Агент Дивеева сообщил о переговорах с ЦСКА по продлению контракта
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о ходе переговоров с армейцами по продлению соглашения футболиста. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.
«Мы в процессе переговоров, но пока не договорились. У клуба есть намерение продлить соглашение с Игорем», — сказал Еремин «СЭ».
Текущее соглашение с 25-летним Дивеевым рассчитано до лета 2028 года.
В этом сезоне защитник сыграл 5 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился 2 забитыми голами.
Новости