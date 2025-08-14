КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» за кричалки болельщиков в адрес судьи Сергея Иванова в матче с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

«Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения с ненормативной лексикой, клуб оштрафован на 20 тысяч. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, 20 тысяч рублей штраф», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.