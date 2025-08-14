Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

14 августа, 18:35

Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес. Они сами должны зарабатывать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о необходимости выступления частных клубов в РПЛ.

«Что касается потолка зарплат в футболе, то я не обсуждаю, кто сколько зарабатывает. Это дурной тон. Если тема такая поднимается, значит есть какие-то конфликтные ситуации и ситуации, которые не всех устраивают. Дыма без огня не бывает. Вы думаете, что все профессиональные клубы платят зарплату сами? Почему они тогда обращаются к бюджету (государственному. — Прим. «СЭ»)? Вообще, все клубы в РПЛ должны быть частными. Это же бизнес. Это профессиональная организация. Они сами должны зарабатывать и отчитываться о своих доходах. А если клуб берет деньги из бюджета, как он может называться профессиональным?» — сказала Роднина «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
Читайте также
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Gordon

    Была бы трезвая. Если бы такие "тёти Иры" вредительством не занимались.

    15.08.2025

  • Gordon

    Конечно, клубы должны быть исключительно частными. Это однозначно и безусловно. Только как им зарабатывать, если вот такие вот Роднины то аусвайс введут, то пиво запретят продавать, то ещё какую-нибудь дурь введут, чтобы оправдать собственное бытие в качестве депутатов?! То ли лицемерие, то ли глупость, то ли и то, и другое.

    15.08.2025

  • 1 JAMAL

    Пошла накуй из думы и сама зарабатывай, маразматичка....

    15.08.2025

  • Alexey Savin

    А как же тогда воровать?

    15.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    15.08.2025

  • ФОКСИ

    Странно, что клоунесса-депутат не предложила перераспределить для фигурят....

    14.08.2025

  • Илья858

    Зачем эту кухонную болтовню тащить на публику? Зачем это в рубрике "Футбол", да ещё и "РПЛ", поместите это в "Фигурное катание". Причём тут Роднина? Какое отношение она имеет к футболу? Какой спортивный клуб она создала или профинансировала за счёт своих средств? Какое отношение она имеет к созданию и управлению большими организациями? Человек просто так накидывает бред, не неся за него никакой ответственности.

    14.08.2025

  • Старшой0754

    Значит футбол это бизнес, а фигурное катание это спорт.

    14.08.2025

  • Tommy Morton

    Роднина права. Но так вышло, что бизнес очень любит присосаться к бюджету.

    14.08.2025

  • Степочкин

    Для особо умных конспирологов, ищущих во всем бюджет и государственное: 2025г. ЦСКА - 77,63% акций принадлежит «Баланс Эссет Менеджмент» (бизнесмен Виталий Баланович), 22,37% - миноритарным акционерам, включая Евгения Гинера. Спортивная часть клуба под Евгением Гинером, все что касается недвижимости под Балановичем. Права на название арены проданные ВЭБ так и остались. Всего лишь название как реклама компании, за что ЦСКА заслуженно получает вознаграждение.

    14.08.2025

  • Степочкин

    Называется слышал звон, да не знаешь где он. 2025г. ЦСКА - 77,63% акций принадлежит «Баланс Эссет Менеджмент» (Виталий Баланович), 22,37% - миноритарным акционерам, включая Евгения Гинера. Права на название арены проданы ВЭБ, соответственно отсюдаи название ВЭБ продал акции "в связи с санкциями и не возможностью дальнейшего управления клубом" (с ) - офф формулировка. Так понятно?

    14.08.2025

  • Niko McCowrey

    Мнение Родниной, всю жизнь сидевшей на госфинансировании, оуенно важно, Барулев.

    14.08.2025

  • Millwall82

    сказала госчинуша.

    14.08.2025

  • Ческидов S/A

    Т.е. изгнать Зенит, Динамо, Локомотив и ЦСКА из лиги? Или заставить каких-то олигархов их купить? Популистка, Роднина! Ну купи ЦСКА и содержи! Потянешь?

    14.08.2025

  • оппонент

    Трезвая мысль от тёти Иры. Только частные и никакого государственного участия, даже косвенного. Участие может быть на льготном предоставлении инфрастуктуры, логистики, обслуживания на равноправных для всех клубов условиях.

    14.08.2025

    • КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»

    Воробьев, Бабкин и Майга пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости