Роднина считает, что все клубы РПЛ должны быть частными: «Это же бизнес. Они сами должны зарабатывать»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о необходимости выступления частных клубов в РПЛ.

«Что касается потолка зарплат в футболе, то я не обсуждаю, кто сколько зарабатывает. Это дурной тон. Если тема такая поднимается, значит есть какие-то конфликтные ситуации и ситуации, которые не всех устраивают. Дыма без огня не бывает. Вы думаете, что все профессиональные клубы платят зарплату сами? Почему они тогда обращаются к бюджету (государственному. — Прим. «СЭ»)? Вообще, все клубы в РПЛ должны быть частными. Это же бизнес. Это профессиональная организация. Они сами должны зарабатывать и отчитываться о своих доходах. А если клуб берет деньги из бюджета, как он может называться профессиональным?» — сказала Роднина «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.