14 августа, 16:45

Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»

Роман Кольцов
Корреспондент

Старший тренер «Зенита» — м Александр Селенков в интервью «СЭ» признался, что переживает за вингера Вадима Шилова, который в сезоне-2025/26 дебютировал за главную команду.

— В товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» Шилов вышел на замену во втором тайме и оформил «гол + пас». Сразу же некоторые начали называть его новым Аршавиным и русским Ямалем. Когда подобные ярлыки вешают на молодых ребят — это опасно?

— Да, это очень большая опасность. Честно говоря, я за Шилова переживаю. В меньшей степени — за Кондакова. Самое главное, чтобы Вадику сейчас крышу не снесло. У него не только есть талант, но он еще и очень трудолюбивый. Шилов на протяжении нескольких лет много работал индивидуально. Выходил на поле в академии, брал мячи и сам занимался. В том числе за счет этого прибавил. Так скажем, дисциплинированно ко всему относится. Надеюсь, что он не будет сбавлять. Мы его перевели в «Зенит-2», больше за молодежку он играть не будет.

— Вы уже разговаривали с Шиловым на тему того, что нужно поменьше читать СМИ, не отвлекаться на различного рода хвалебные эпитеты?

— Конечно, такие диалоги проходят постоянно. Иногда где-то это в шутку переводишь, где-то подкалываешь его. Он парень с юмором, все прекрасно понимает. Аршавин с ним разговаривает на эту тему. Вот сейчас в «Зените-2» и Константин Коноплев также с ним обсуждает. Наверняка он ему говорит: «Ты там чего-то добился, но здесь ты пока никто. Ты должен завоевать доверие и показать, на что способен». Потому что эта ступень, как я уже сказал, она более тяжелая.

— А есть ли в академии какая-то методика психологической работы с игроками, чтобы предотвратить появление звездной болезни? Я не говорю сейчас конкретно о Шилове.

— Сейчас у нас главный психолог — тренер, который работает с футболистами. Иногда это может быть и Аршавин, никаких проблем. Анатолий Викторович Давыдов беседует с ребятами. Так скажем, коллективное творчество, где все нацелены на одно — сделать как можно лучше для игрока. Весь вопрос ведь в самих футболистах, как они воспринимают окружающую информацию. За все годы, которые я здесь работаю, были те, кто тоже очень хорошо начинал, им пели дифирамбы, а в итоге некоторые уже закончили или даже толком и не начали играть во взрослый футбол, — сказал Селенков «СЭ».

Летом Шилов вместе с Даниилом Кондаковым провели летние сборы под руководством Сергея Семака. Вадим забил гол в товарищеском матче со «Сьоном», а также отличился в Кубке России с «Рубином». Теперь 17-летний вингер выступает за «Зенит-2» и привлекается к основе.

Александр Селенков поделился мнением о&nbsp;Вадиме Шилове.«Самое главное, чтобы Шилову сейчас крышу не снесло». Интервью тренера молодежки «Зенита»

Вадим Шилов
ФК Зенит
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • svs

    Ему нужно играть как можно больше. Если будет просто сидеть на лавке в основе, то скинет.

    14.08.2025

    • Тренер молодежки «Зенита» сравнил Шилова с Пиняевым

    КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
