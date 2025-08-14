Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
Старший тренер «Зенита» — м Александр Селенков в интервью «СЭ» признался, что переживает за вингера Вадима Шилова, который в сезоне-2025/26 дебютировал за главную команду.
— В товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» Шилов вышел на замену во втором тайме и оформил «гол + пас». Сразу же некоторые начали называть его новым Аршавиным и русским Ямалем. Когда подобные ярлыки вешают на молодых ребят — это опасно?
— Да, это очень большая опасность. Честно говоря, я за Шилова переживаю. В меньшей степени — за Кондакова. Самое главное, чтобы Вадику сейчас крышу не снесло. У него не только есть талант, но он еще и очень трудолюбивый. Шилов на протяжении нескольких лет много работал индивидуально. Выходил на поле в академии, брал мячи и сам занимался. В том числе за счет этого прибавил. Так скажем, дисциплинированно ко всему относится. Надеюсь, что он не будет сбавлять. Мы его перевели в «Зенит-2», больше за молодежку он играть не будет.
— Вы уже разговаривали с Шиловым на тему того, что нужно поменьше читать СМИ, не отвлекаться на различного рода хвалебные эпитеты?
— Конечно, такие диалоги проходят постоянно. Иногда где-то это в шутку переводишь, где-то подкалываешь его. Он парень с юмором, все прекрасно понимает. Аршавин с ним разговаривает на эту тему. Вот сейчас в «Зените-2» и Константин Коноплев также с ним обсуждает. Наверняка он ему говорит: «Ты там чего-то добился, но здесь ты пока никто. Ты должен завоевать доверие и показать, на что способен». Потому что эта ступень, как я уже сказал, она более тяжелая.
— А есть ли в академии какая-то методика психологической работы с игроками, чтобы предотвратить появление звездной болезни? Я не говорю сейчас конкретно о Шилове.
— Сейчас у нас главный психолог — тренер, который работает с футболистами. Иногда это может быть и Аршавин, никаких проблем. Анатолий Викторович Давыдов беседует с ребятами. Так скажем, коллективное творчество, где все нацелены на одно — сделать как можно лучше для игрока. Весь вопрос ведь в самих футболистах, как они воспринимают окружающую информацию. За все годы, которые я здесь работаю, были те, кто тоже очень хорошо начинал, им пели дифирамбы, а в итоге некоторые уже закончили или даже толком и не начали играть во взрослый футбол, — сказал Селенков «СЭ».
Летом Шилов вместе с Даниилом Кондаковым провели летние сборы под руководством Сергея Семака. Вадим забил гол в товарищеском матче со «Сьоном», а также отличился в Кубке России с «Рубином». Теперь 17-летний вингер выступает за «Зенит-2» и привлекается к основе.
