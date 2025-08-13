«Пари НН» обратился в ЭСК по эпизоду с удалением Майга

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с удалением полузащитника Мамаду Майга на 11-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Ростов» (3 очка) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» пока не набрал ни одного очка и находится на последней строчке.