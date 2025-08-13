«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу отмены взятия ворот «Оренбурга» на 19-й минуте матча 4-го тура РПЛ, закончившегося победой «быков» (1:0).

На 19-й минуте матча судья Алексей Сухой засчитал гол Жуан Батчи, но спустя несколько минут взятие ворот отменил из-за офсайда.

В ходе голевой атаки краснодарцев при подаче штрафного удара за линией офсайда оказался Джон Кордоба.