КДК рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Барриоса. Футболист вызван на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 3-го тура РПЛ.

Комитет рассмотрит инцидент с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче против «Динамо» (2:3) за грубый фол на игроке бело-голубых Денисе Макарове, а также ряд других эпизодов в других встречах.

«По матчу «Крылья Советов» рассмотрим выход Осинькина за пределы технической зоны и выход Карпина за пределы технической зоны с выходом на поле. В матче «Оренбурга» и «Урала» рассмотрим скандирование ненормативной лексики со стороны болельщиков хозяев и удаление Мансильи за грубую игру. Футболист приглашен на заседание. В матче ЦСКА — «Локомотив» не все футболисты хозяев прошли через техническую зону. В матче «Зенит» — «Динамо» рассмотрим удаление за грубую игру Вильмара Барриоса. Он тоже приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Барриос получил красную карточку за «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч». В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей.