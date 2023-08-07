Барриос может пропустить матч со «Спартаком»

Полузащитник Вильмар Барриос, удаленный в игре 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (2:3), может пропустить важнейший матч первой части турнира — в 5-м туре 20 августа со «Спартаком».

Зенитовец получил вчера красную карточку за «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. То есть существует «вилка» — от одной до трех игр. Теперь решение за контрольно-дисциплинарным комитетом, который в ближайшие дни и вынесет окончательный вердикт.