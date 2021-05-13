Агент Варелы отреагировал на информацию о желании «Динамо» выкупить футболиста у «Копенгагена»
15:56
Агент Оскар Бентакур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал «СЭ» информацию о желании московского клуба выкупить контракт футболиста у «Копенгагена».
Ранее об этом сообщали в Metaratings, добавив, что сторона игрока прилетит в Москву в пятницу, чтобы обсудить с «бело-голубыми» условия личного контракта для Варелы.
«Динамо» хочет выкупить контракт Варелы? Нет, на данный момент нет никаких новостей», — сказал Бентакур «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Варелы в 1,5 млн евро.
(Данил Алешин)
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