Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Варелы отреагировал на информацию о желании «Динамо» выкупить футболиста у «Копенгагена»

15:56
Теги:

Агент Оскар Бентакур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал «СЭ» информацию о желании московского клуба выкупить контракт футболиста у «Копенгагена».

Ранее об этом сообщали в Metaratings, добавив, что сторона игрока прилетит в Москву в пятницу, чтобы обсудить с «бело-голубыми» условия личного контракта для Варелы.

«Динамо» хочет выкупить контракт Варелы? Нет, на данный момент нет никаких новостей», — сказал Бентакур «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Варелы в 1,5 млн евро.

(Данил Алешин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Захарян: начало. Его ценности в жизни, друзья, кумиры, отношение к деньгам
Кадыров назвал Хабиба проектом UFC: «Готов заплатить ему любой гонорар за победу над нашим бойцом»
Ефимова показала неудачное фото в купальнике
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд