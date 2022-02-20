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Сегодня, 20:16

Катерина Кирильчева рассказала об уходе из ЦСКА

Катерина Кирильчева.
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Катерина Кирильчева подтвердила информацию о том, что она покинула пост главного редактора CSKA TV.

«Да, я действительно ушла из клуба, — сказала Кирильчева. — Уверена, все к лучшему и это даст новый толчок моей карьере. Я очень люблю свою команду. Все это время меня поддерживали со сборов абсолютно все, все переживали, и это главное.

Безмерно благодарна Сергею Аксенову и Роману Бабаеву за то, что 5 лет назад взяли меня в семью. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали с моими ребятами».

Ранее, 19 января, ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» на правах аренды. После этого в соцсетях армейцев появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В нем красно-синие в качестве аргумента для перехода турецкого футболиста написали ему, что в России «много Наташ», после чего Языджи ответил, что «будет через 5 минут».

Болельщики негативно отреагировали на данную публикацию, которая позже была удалена. Кирильчева принесла извинения за скандальный ролик.
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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