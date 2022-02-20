Катерина Кирильчева рассказала об уходе из ЦСКА

Катерина Кирильчева подтвердила информацию о том, что она покинула пост главного редактора CSKA TV.

«Да, я действительно ушла из клуба, — сказала Кирильчева. — Уверена, все к лучшему и это даст новый толчок моей карьере. Я очень люблю свою команду. Все это время меня поддерживали со сборов абсолютно все, все переживали, и это главное.

Безмерно благодарна Сергею Аксенову и Роману Бабаеву за то, что 5 лет назад взяли меня в семью. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали с моими ребятами».

Ранее, 19 января, ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» на правах аренды. После этого в соцсетях армейцев появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В нем красно-синие в качестве аргумента для перехода турецкого футболиста написали ему, что в России «много Наташ», после чего Языджи ответил, что «будет через 5 минут».