Игроки «Ростова» и «Краснодара» устроили потасовку в товарищеском матче

20 февраля в товарищеском матче на зимних сборах встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.

Игра омрачилась потасовкой между игроками. Во втором тайме игроки «Краснодара» пошел в жесткий подкат против соперника в центре поля. Игроки начали выяснять отношения на повышенных тонах, после чего пустили в ход руки. Другие футболисты вмешались в разборку и смогли растащить дерущихся.