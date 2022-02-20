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Голкипер Лещук не покинет «Динамо»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Игорь Лещук.
Фото ФК «Динамо».

Как стало известно «СЭ», 26-летний голкипер «Динамо» Игорь Лещук, контракт которого действует до июня 2025 года, не будет менять клуб этой зимой.

Ранее издание «Чемпионат» упоминало его в качестве одного из кандидатов на замену голкиперу Илье Лантратову в «Химках», которым якобы интересуется «Зенит».

Но информация о возможном трансфере Лещука не соответствует действительности — он является важной частью вратарской бригады московского клуба, куда также входят Антон Шунин и Иван Будачев.

В сезоне-2021/22 Лещук провел в составе «Динамо» пять официальных встреч во всех турнирах, пропустив в них один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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