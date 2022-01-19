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Сегодня, 17:43

Главный редактор CSKA TV принесла извинения за скандальный ролик

Иван Шитик
Корреспондент
Катерина Кирильчева.
Фото ВКонтакте.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева принесла извинения за ролик, который появился в социальных сетях московского клуба, а потом был быстро удален.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условия дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — написала Кирильчева.

В среду ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из французского «Лилля» на правах аренды.

После объявления трансфера в социальных сетях ЦСКА появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком.

Армейский клуб совершает «ход конем» и в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

После множества негативных комментариев этот ролик был удален из всех соцсетей ЦСКА.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

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П
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Краснодар

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Себастьян Шиманьски

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