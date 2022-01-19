Главный редактор CSKA TV принесла извинения за скандальный ролик

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева принесла извинения за ролик, который появился в социальных сетях московского клуба, а потом был быстро удален.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условия дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — написала Кирильчева.

Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022

В среду ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из французского «Лилля» на правах аренды.

После объявления трансфера в социальных сетях ЦСКА появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком.

Армейский клуб совершает «ход конем» и в качестве аргумента для перехода говорит турку, что в России «много Наташ», после чего Языджи незамедлительно отвечает, что «будет через 5 минут».

После множества негативных комментариев этот ролик был удален из всех соцсетей ЦСКА.