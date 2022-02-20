Катерина Кирильчева покинула ЦСКА

По информации «СЭ», в пятницу Катерина Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV. На вакантное место претендуют супруги тренеров и представители активного фан-движения красно-синих.

Ранее, 19 января, ЦСКА объявил о переходе полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» на правах аренды. После этого в соцсетях армейцев появилось шуточное видео о том, как якобы проходили переговоры с игроком. В нем красно-синие в качестве аргумента для перехода турецкого футболиста написали ему, что в России «много Наташ», после чего Языджи ответил, что «будет через 5 минут».

Болельщики негативно отреагировали на данную публикацию, которая позже была удалена. Кирильчева принесла извинения за скандальный ролик.

ЦСКА с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.