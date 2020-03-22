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Кашшаи рассказал, как арбитры РПЛ проводят время без матчей

16:05
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры РПЛ во время вынужденного перерыва в чемпионате.

— Мы отправили коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки, — цитирует Кашшаи Twitter РФС. — Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Сейчас это самое главное. Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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