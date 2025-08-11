Карпин рассказал, что Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, почему нападающий Ярослав Гладышев пропустил матч 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы. Несерьезное повреждение», — цитирует Карпина ТАСС.

В сезоне-2025/26 22-летний Гладышев сыграл за «Динамо» в 4 матчах. Он не отметился результативными действиями. В сезоне-2024/25 в 39 матчах он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

