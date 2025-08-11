Футбол
11 августа, 09:08

Карпин рассказал, что Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы

Павел Лопатко

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, почему нападающий Ярослав Гладышев пропустил матч 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

«Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы. Несерьезное повреждение», — цитирует Карпина ТАСС.

В сезоне-2025/26 22-летний Гладышев сыграл за «Динамо» в 4 матчах. Он не отметился результативными действиями. В сезоне-2024/25 в 39 матчах он забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
  • Сергей Кузнецов

    Ну конечно же верим, Валера...конечно

    11.08.2025

  • ВладНик_22

    Одна надежда на Тюку. Гладышев это Гладышев. Впрочием нет ни вратаря, ни защиты, ни нападения, ни тренера. А главное - руководят дилитанты. Выгнали Личку и фантзируют что-то выиграть. Смех да и только.:joy::joy:

    11.08.2025

