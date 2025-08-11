Защитник «Сочи» Заика считает, что команде нужно обсудить проблемы на общем сборе

Защитник «Сочи» Кирилл Заика считает, что игрокам «Сочи» требуется общий сбор для обсуждения результатов команды в сезоне-2025/26.

«Первое очко в РПЛ, наконец-то, хоть за что-то зацепились. На фарте, честно говоря, повезло, от самой игры не очень впечатления, от прошлого матча было больше [положительного]. Почему не получалось набирать очки? В первую очередь нужно в обороне лучше играть, потому что такие ошибки нелепые допускаем. Нужно улучшать игру, отталкиваться сначала от обороны, а потом в атаку играть», — цитирует 32-летнего футболиста ТАСС.

По словам защитника, пока в «Сочи» не проводили общий сбор, на котором бы обсудили проблемы команды. Он отметил, что необходимо осознать ситуацию, в которую попали игроки и тренеры.

«Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше», — добавил игрок.

«Сочи» в четырех матчах РПЛ сезона-2025/26 один раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

