11 августа, 06:53

Рианчо заявил, что готов снова возглавить «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент

Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, что готов снова возглавить «Спартак».

«Хотел бы снова возглавить «Спартак»? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений», — приводит слова Рианчо Sport24.

Рианчо в период с февраля 2009 года по январь 2014 года входил в тренерский штаб «Рубина». С июня 2018 года он работал в «Спартаке», с октября по ноябрь он был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых, после чего покинул клуб.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
  • Админ

    Любой бомж или дворник из Испании или Румынии будет рассказывать, что он хочет возглавить Спартак.. До чего довели великий клуб.. Что он стал проходным двором для иностранных собак и лохов. Локуйл за 20 лет сделал из Спартака просто помойку.. Для всяких мошенников и проходимцев!. И куда смотрит власть чубайсовская.. Видимо туда же куда и всегда в бюджет РФ. Как бы побольше своровать из бюджета РФ и перевести его своим детям за рубеж.. Потому и Спартаком руководят абсолютно не сведущие люди в футболе не профи, а тупые мошенники и воры. 25 лет Спартак унижают и позорят и конца этому позору нет. Какая нынешняя влась в стране, такая и народная команда сейчас. Абсолютно не народная, абсолютная позорная и лоховская. Старостин и Гагарин.. простите нас, мы все просрали!.

    11.08.2025

  • J. P.

    каких еще манекенов со склада ненужных товаров вы не успели опросить???

    11.08.2025

  • _моро

    в очередь, сукины дети!

    11.08.2025

  • Opilki

    Трепло собачее, клоун очередной, оставался после увольнения главного тренера, ничего не показал. Что называется с... в глаза, божья роса.

    11.08.2025

  • Valekka

    У нас что,две России?!Где это его любили и уважали?! Помнится,наоборот : плевались. Если память не изменяет,в ЧР провёл 3 тура и в двух проиграл!

    11.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Ну вот, я ж говорил, что все инфоцыгане уже готовы с низкого старта ринуться к халявному корыту...и этот фрик в первых рядах.

    11.08.2025

  • Слоноул

    Любй может возглавит ФК Ромбик c равным успехом. Этот годится на роль не хуже и не лучше других.

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Пшёл!!!

    11.08.2025

  • igorlvov

    Полезли крысы! Абаскаль, теперь этот! Пшли вон! У вас был шанс! И показали вы себя полным дерьмом! Мы сами решим кто заменит нашу весёлую истеричку! Думаем пока! Или Гвардиола или Анчелотти!??? Но больше склоняемся к Мостовому! Хуже вас уж точно не будет! :))))

    11.08.2025

  • Андрей

    Возглавить хлев много ума не надо, желающие найдутся

    11.08.2025

  • Den211

    весь шлак хочет обратно в Спартак, на халявное бабло.

    11.08.2025

    • Шпилевский — о поражении от «Ростова»: «Бессмысленно обсуждать несправедливый матч»

    Карпин рассказал, что Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

