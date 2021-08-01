Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой команды в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:4).

— Как оцените игру в обороне?

— Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй — не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

— Два поражения подряд. Беспокоитесь за моральное состояние игроков?

— Да. Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

— Было что-то положительное, если сравнивать с игрой против «Динамо»?

— В атаке действовали получше. Еще отмечу то, что при счете 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться.

— То есть, эта игра лучше, чем с «Динамо»?

— По игре, естественно, да.

— Комличенко успел вписаться в команду и игру?

— Никого не надо выделять персонально.

«Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина проиграл две домашние встречи на старте сезона, не набрал ни одного очка и занимает 15-е место.