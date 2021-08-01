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Виктор Гончаренко: «Краснодар» хотел бы играть в атаку, с давлением на защиту соперника»

22:57
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 2-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Какой позитив можно вынести из сегодняшней игры?

— Всегда есть что-то позитивное, негативное. Позитив — нам приносят пользу Черников и Сперцян. Тот же Сперцян организовал пенальти.

— Три очка по итогам стартовых туров — недобор?

— По крайней мере хотелось бы одержать дома победу, чтобы быть вверху турнирной таблицы.

— Ильин, Кордоба и теперь Крыховяк. Будет ли трансфер в центральную зону защиты? И нужен ли новый игрок в эту зону по-вашему мнению?

— Надо подходить к трансферам с холодной головой, а не после поражений — что кто-то плохо сыграл и ему нужна срочно замена. Надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас еще будут приобретения.

— В какой футбол будет играть команда? Стоит ли ждать комбинационной игры?

— Конечно, мы хотели бы играть в атаку, с давлением на защиту соперника. Для этого нужна быстрейшая адаптация Кордобы, чтобы мы быстрее почувствовали, как с ним действовать.

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Екатерина Потапова все материалы автора

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