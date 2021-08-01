Карпин рассказал о травмированных игроках «Ростова»
23:07
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:4) ответил на вопрос о травмированных игроках команды.
— Что с Норманном, Соу? Есть предварительный диагноз у Хаджикадунича? Насколько сильно повреждения мешают в подготовке?
— По Деннису пока вообще не понятно. Мы надеемся на появление Норманна в составе в ближайших турах. Прогноз по Соу более «длительный», — цитирует Карпина сайт «Ростова».
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