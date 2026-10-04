«Зенит» больше часа мучился с БАТЭ. Помог неожиданный герой — 18-летний воспитанник Шаталов

Тем временем до «Краснодара» — неделя.

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 октября, 19:00. Смена (Санкт-Петербург)

«Зенит» обыграл БАТЭ в товарищеском матче — 1:0. Результат получился скромным: большую часть встречи петербуржцы не могли забить и справились только благодаря неожиданному герою.

Яркая пауза

Среди всех российских клубов «Зенит» однозначно запланировал одну из самых ярких программ в международную паузу. За две недели команде Сергея Семака предстояло сначала посетить Китай, сыграв с хорошо знакомым российским болельщикам «Шанхай Шэньхуа», а после дома на стадионе «Смена» проверить силы против БАТЭ.

Первый экзамен петербуржцы сдали с трудом — бывший клуб Леонида Слуцкого обыграли только по пенальти, закончив основное время без забитых мячей. Правда, свои коррективы внесли и усеченный состав — больше 10 человек уехали в сборные, и погода — над резервным стадионом «Шанхая» шел проливной дождь, газон был не в лучшем состоянии. Играть в привычный футбол было трудно.

Главный тренер зенитовцев отметил то же самое. «Не понравилось, что в первом тайме достаточно пассивно вступали в отбор, не хватало интенсивности... Свои болельщики, состояние газона — создавать было чуть сложнее, чем разрушать», — резюмировал Семак после игры.

Пусть для подобного результата были объективные причины, настроение петербургским болельщикам он все же подпортил. «Зенит» и без того неровно начал сезон (пятое место по итогам девяти туров в РПЛ), а сразу после паузы его ждет матч с лидирующим «Краснодаром». На этом фоне победа над белорусами во второй встрече была необходима — и желательно как можно более уверенная.

Да и соперник как бы благоволил такому сценарию. БАТЭ — далеко не «Шэньхуа», в своем чемпионате команда борется за выживание за два месяца до финиша. С голами у желто-синих катастрофа — в 22 турах они забили всего 16 мячей. И хотя с обороной ситуация не в пример лучше (27 пропущенных — меньше, чем у половины оппонентов), борисовчане не выглядели как коллектив, способный создать хозяевам проблемы.

Однако Семак не согласился с этим утверждением. «14-е место БАТЭ? Меня не смущает этот факт. Это хорошая команда, которая приедет к нам показывать соответствующую игру. Их последние матчи тоже были достаточно уверенными. Я думаю, что это будет хороший матч для нас. И для БАТЭ тоже», — заявил тренер накануне поединка.

В итоге Сергей Богданович оказался прав: просто «Зениту» не было.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Беда с реализацией

Учитывая отъезд половины лидеров, выбор на матч с БАТЭ у Семака был небольшой. Он и не скрывал, что будет играть состав, задействованный в Китае. Так и вышло: изменения коснулись только вратарской линии, где Богдана Москвичева сменил Денис Адамов. В остальном лица были прежние: Ерохин — капитан, Фелипе Аугусто в атаке и Луис Энрике в качестве главной звезды.

Вместе с составом сохранилась и главная проблема — ужасная реализация. «Зенит» с первых минут ожидаемо взял игру под контроль и неплохо конструировал атаки — до удара доходила едва ли не каждая вторая. Но вот с завершением творилась беда: хозяева били либо мимо, либо в защитников. А в самые опасные моменты феерил голкипер борисовчан Арсений Скопец.

Показательный момент произошел перед перерывом, когда Энрике пробил головой после хорошего навеса Мантуана. Удар получился крепким, но Скопец вытащил, отбив мяч в штангу. Тот отскочил на Ерохина, однако зенитовский капитан буквально с метра промахнулся. В первые секунды Александр даже не поверил, что гола не случилось.

Тенденция продолжилась во втором тайме: «Зенит» атаковал, бил, в том числе опасно, голкипер спасал. Правда, теперь это был Данила Сокол — главного героя первого тайма заменили в перерыве. БАТЭ огрызался редко, к тому же на 73-й минуте гости остались в меньшинстве и о чужой половине поля забыли совсем.

Удивительно, но при таком обилии атак «Зенит» забил в откровенно безобидной ситуации. И автором гола стал неожиданный футболист — воспитанник Иван Шаталов. 18-летний полузащитник вышел на поле на 75-й минуте вместо Вильмара Барриоса и уже через пару минут аккуратно пробил из-за штрафной, прошив Сокола.

Гол стал решающим — в оставшиеся минуты команды устроили целый ряд замен и игру «докатали». Больше из нее выжать было, кажется, невозможно. Не лучший результат для «Зенита» — гол воспитанника, конечно, всегда радует болельщиков, но реализация остальной команды подвела. По сути, в товарищеских матчах в эту паузу основной (насколько это возможно) состав не забивал — повод задуматься накануне матча с «Краснодаром», который состоится уже 10 октября.