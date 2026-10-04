«Зенит» больше часа мучился с БАТЭ. Помог неожиданный герой — 18-летний воспитанник Шаталов
«Зенит» обыграл БАТЭ в товарищеском матче — 1:0. Результат получился скромным: большую часть встречи петербуржцы не могли забить и справились только благодаря неожиданному герою.
Яркая пауза
Среди всех российских клубов «Зенит» однозначно запланировал одну из самых ярких программ в международную паузу. За две недели команде Сергея Семака предстояло сначала посетить Китай, сыграв с хорошо знакомым российским болельщикам «Шанхай Шэньхуа», а после дома на стадионе «Смена» проверить силы против БАТЭ.
Первый экзамен петербуржцы сдали с трудом — бывший клуб Леонида Слуцкого обыграли только по пенальти, закончив основное время без забитых мячей. Правда, свои коррективы внесли и усеченный состав — больше 10 человек уехали в сборные, и погода — над резервным стадионом «Шанхая» шел проливной дождь, газон был не в лучшем состоянии. Играть в привычный футбол было трудно.
Главный тренер зенитовцев отметил то же самое. «Не понравилось, что в первом тайме достаточно пассивно вступали в отбор, не хватало интенсивности... Свои болельщики, состояние газона — создавать было чуть сложнее, чем разрушать», — резюмировал Семак после игры.
Пусть для подобного результата были объективные причины, настроение петербургским болельщикам он все же подпортил. «Зенит» и без того неровно начал сезон (пятое место по итогам девяти туров в РПЛ), а сразу после паузы его ждет матч с лидирующим «Краснодаром». На этом фоне победа над белорусами во второй встрече была необходима — и желательно как можно более уверенная.
Да и соперник как бы благоволил такому сценарию. БАТЭ — далеко не «Шэньхуа», в своем чемпионате команда борется за выживание за два месяца до финиша. С голами у желто-синих катастрофа — в 22 турах они забили всего 16 мячей. И хотя с обороной ситуация не в пример лучше (27 пропущенных — меньше, чем у половины оппонентов), борисовчане не выглядели как коллектив, способный создать хозяевам проблемы.
Однако Семак не согласился с этим утверждением. «14-е место БАТЭ? Меня не смущает этот факт. Это хорошая команда, которая приедет к нам показывать соответствующую игру. Их последние матчи тоже были достаточно уверенными. Я думаю, что это будет хороший матч для нас. И для БАТЭ тоже», — заявил тренер накануне поединка.
В итоге Сергей Богданович оказался прав: просто «Зениту» не было.
Беда с реализацией
Учитывая отъезд половины лидеров, выбор на матч с БАТЭ у Семака был небольшой. Он и не скрывал, что будет играть состав, задействованный в Китае. Так и вышло: изменения коснулись только вратарской линии, где Богдана Москвичева сменил Денис Адамов. В остальном лица были прежние: Ерохин — капитан, Фелипе Аугусто в атаке и Луис Энрике в качестве главной звезды.
Вместе с составом сохранилась и главная проблема — ужасная реализация. «Зенит» с первых минут ожидаемо взял игру под контроль и неплохо конструировал атаки — до удара доходила едва ли не каждая вторая. Но вот с завершением творилась беда: хозяева били либо мимо, либо в защитников. А в самые опасные моменты феерил голкипер борисовчан Арсений Скопец.
Показательный момент произошел перед перерывом, когда Энрике пробил головой после хорошего навеса Мантуана. Удар получился крепким, но Скопец вытащил, отбив мяч в штангу. Тот отскочил на Ерохина, однако зенитовский капитан буквально с метра промахнулся. В первые секунды Александр даже не поверил, что гола не случилось.
Тенденция продолжилась во втором тайме: «Зенит» атаковал, бил, в том числе опасно, голкипер спасал. Правда, теперь это был Данила Сокол — главного героя первого тайма заменили в перерыве. БАТЭ огрызался редко, к тому же на 73-й минуте гости остались в меньшинстве и о чужой половине поля забыли совсем.
Удивительно, но при таком обилии атак «Зенит» забил в откровенно безобидной ситуации. И автором гола стал неожиданный футболист — воспитанник Иван Шаталов. 18-летний полузащитник вышел на поле на 75-й минуте вместо Вильмара Барриоса и уже через пару минут аккуратно пробил из-за штрафной, прошив Сокола.
Гол стал решающим — в оставшиеся минуты команды устроили целый ряд замен и игру «докатали». Больше из нее выжать было, кажется, невозможно. Не лучший результат для «Зенита» — гол воспитанника, конечно, всегда радует болельщиков, но реализация остальной команды подвела. По сути, в товарищеских матчах в эту паузу основной (насколько это возможно) состав не забивал — повод задуматься накануне матча с «Краснодаром», который состоится уже 10 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1