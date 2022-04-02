Карпин назвал причину поражения «Ростова» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

- Раньше у игроков были перегрузки из-за вызовов в сборные, сейчас только у Байрамяна в эту паузу была игровая практика. Это как-то повлияло на состояние игроков?

— Вы сами сказали это. Один Байрамян — не вся команда. Наши игроки уезжали и в молодежную, и в первую сборную, но списывать результат на какую-то нагрузку — неправильно.

— Но игроки выпадали из тренировочного процесса.

— Байрамян единственный, кто выпадал из процесса, остальные уже с прошлого воскресенья готовились к играм в нормальном режиме.

— «Ростову» снова не удался матч с командой, которая много играет от обороны. Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника?

— Мастерства.

— Что необходимо предпринять в такой ситуации?

— Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

— Два центральных защитника «Ростова» на желтых карточках, есть какой-то план «Б» на этот случай? Кто сможет сыграть на этой позиции, может быть Сильянов?

— Может быть. Это не План «Б», а план «А». Если оба игрока получат по желтой карточке, что вполне реально, то будем думать о плане «А». Есть Мухин, есть Сильянов.

— В каком функциональном состоянии сейчас находится команда? Показалось, что первый тайм больше «бежали».

— Мне показалось, что во втором тайме бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, во втором тайме «Нижний Новгород» оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда. Возможно, сверху казалось по-другому. Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, все великолепно.