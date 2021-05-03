Капитан «Локомотива» Чорлука поздравил «Зенит» с чемпионством
13:45
Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поздравил петербургский «Зенит» с третьим подряд чемпионством России.
«Проигрыш важен для любого успеха. Чем больше проигрываешь, тем больше хочется выиграть. Поздравляю «Зенит» с победой и своего дорогого друга Деяна Ловрена. Выше головы, впереди важные матчи, особенно финал Кубка России», — написал Чорлука в Instagram.
Накануне петербургский клуб обыграл «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформил чемпионство.
«Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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