Червиченко отреагировал на изменения в руководстве «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на изменения в руководстве московского клуба.

3 мая в состав совета директоров были включены Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, а также Юсуф Алекперов — сын главы ПАО «Лукойл» и одного из главных акционеров клуба Вагита Юсуфовича Алекперова.

«Почему? Она жена хозяина клуба, — сказал Червиченко «СЭ». — Я так понимаю, теперь это их общие деньги, и она хочет участвовать в их тратах совместно. А может, она хочет найти себя футбольным менеджером. Посмотреть каким-то новым взглядом на все эти вещи. Судя по переписке, которые постоянно публикуются, она активно участвует в жизни и клуба и, наверное, ей это нравится. А вообще, совет директоров — это не всегда про футбол. Она же может работать с финансами или структурой. В этом плане я вообще не вижу проблем».

Червиченко также высказался о позициях женщин в спорте.

«Женщина в футболе? Когда я говорил об этом, я имел в виду попытки женщины интегрировать себя в игровой процесс. На мой взгляд, это немного неправильно. Но если мы говорим о функционировании самого клуба, то в этом нет ничего плохого. Женщины пришли в футбол недавно. Мне кажется, все равно, они не могут управлять процессами так, как это делают мужчины. Я не знаю, как женщины попадают в футбол. Видимо, что-то происходит у них в жизни. Что-то не получается с танцами или музыкальной школой, которые являются женскими занятиями. Даже если они хотят идти в спорт, есть легкая атлетика и фигурное катание».

«На мой взгляд, футбол, регби, штанга — это не женские виды спорта. Они не должны ими заниматься. В современном мире это бы назвали сексизмом? Да мне пофигу, это моя точка зрения. Я также не понимаю этих мужиков с художественной гимнастики, когда они своими яйцами трясут и подбрасывают ленточку над гимнастическим ковром. Я считаю, что мир должен быть разделен на женское и мужское. И только соединение этих двух начал идет в жизнь дальше, а все остальное — с жиру бесятся», — добавил Червиченко.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 матчах, занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Локомотива» на два очка. Сегодня красно-белые сыграют в Туле с «Арсеналом» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

(Артем Бухаев)