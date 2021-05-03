Два болельщика «Спартака» устроили триатлон и добрались до Тулы по воде, на велосипедах и бегом

Болельщики «Спартака» Сергей Карпенко и Алексей Востриков добрались от Москвы до Тулы по воде, на велосипедах и бегом. Сегодня, 3 мая, красно-белые на выезде сыграю с тульским «Арсеналом» в 28-м туре чемпионата России.

Игроки московского клуба отблагодарили фанатов, подарив им подписанные футболки.

Отметим, в прошлом году эти же парни преодолели 250 км до Тулы бегом, чтобы посмотреть игру команды.