Два болельщика «Спартака» устроили триатлон и добрались до Тулы по воде, на велосипедах и бегом
14:02
Болельщики «Спартака» Сергей Карпенко и Алексей Востриков добрались от Москвы до Тулы по воде, на велосипедах и бегом. Сегодня, 3 мая, красно-белые на выезде сыграю с тульским «Арсеналом» в 28-м туре чемпионата России.
Игроки московского клуба отблагодарили фанатов, подарив им подписанные футболки.
Отметим, в прошлом году эти же парни преодолели 250 км до Тулы бегом, чтобы посмотреть игру команды.
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