Камоцци резко ответил на слова Мележикова о том, что трансфер Кофрие может быть ошибкой
Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» слова генерального директора клуба Евгения Мележикова о новичке красно-белых Максимилиано Кофрие.
Ранее Мележиков заявил, что трансфер бельгийца может быть ошибкой, но «преждевременно посыпать голову не надо».
«По Кофрие все покажет время. Неплохо было бы узнать по поводу всех этих специалистов в России — как в клубе, так и в СМИ, — сколько матчей Кофрие они видели. Для того, чтобы понять, что именно они видели, и что из увиденного они поняли», — сказал Камоцци «СЭ».
«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под третим номером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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