Камоцци резко ответил на слова Мележикова о том, что трансфер Кофрие может быть ошибкой

Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» слова генерального директора клуба Евгения Мележикова о новичке красно-белых Максимилиано Кофрие.

Ранее Мележиков заявил, что трансфер бельгийца может быть ошибкой, но «преждевременно посыпать голову не надо».

«По Кофрие все покажет время. Неплохо было бы узнать по поводу всех этих специалистов в России — как в клубе, так и в СМИ, — сколько матчей Кофрие они видели. Для того, чтобы понять, что именно они видели, и что из увиденного они поняли», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под третим номером.