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Кафанов о карьере Шунина: «Он повзрослел, когда остался в «Динамо» после вылета в ФНЛ»

11:40
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о карьере голкипера «Динамо» Антона Шунина.

Виталий Кафанов. «Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова

— На моих глазах прошла вся его карьера, — отметил Кафанов. — В 18 лет, в первый год, он был очень ярким. Мальчик пришел, сразу заиграл, был вызван в сборную, подписал контракт на три года с хорошей зарплатой. И — пропал. Так часто бывает. А дальше путь до последних трех-четырех лет, когда он играет стабильно, был очень трудным. И на лавке сидел, и недоверие тренеров было. Случались моменты, когда он считал отправку на скамейку незаслуженной. За счет чего он прибавил? За счет того, что стал мудрее, перестал делать меньше простых ошибок.

— Каким был у Шунина ключевой момент, позволивший ему все-таки стать одним из сильнейших вратарей страны?

— На мой взгляд, то, что, когда «Динамо» вылетело, он ушел с командой ФНЛ и вернулся обратно. Скажу честно: звал его тогда в «Ростов», но Антон сказал, что останется в своей команде.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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