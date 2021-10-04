Кафанов о карьере Шунина: «Он повзрослел, когда остался в «Динамо» после вылета в ФНЛ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о карьере голкипера «Динамо» Антона Шунина.

— На моих глазах прошла вся его карьера, — отметил Кафанов. — В 18 лет, в первый год, он был очень ярким. Мальчик пришел, сразу заиграл, был вызван в сборную, подписал контракт на три года с хорошей зарплатой. И — пропал. Так часто бывает. А дальше путь до последних трех-четырех лет, когда он играет стабильно, был очень трудным. И на лавке сидел, и недоверие тренеров было. Случались моменты, когда он считал отправку на скамейку незаслуженной. За счет чего он прибавил? За счет того, что стал мудрее, перестал делать меньше простых ошибок.

— Каким был у Шунина ключевой момент, позволивший ему все-таки стать одним из сильнейших вратарей страны?