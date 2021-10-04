Агент Николича отреагировал на новость о возможном уходе серба из «Локомотива»

Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича, отреагировал на новость о скорой отставке серба.

«Не могу комментировать. В первую очередь клуб должен сделать заявление», — скзаал Йоксимович «СЭ».

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.