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Агент Николича отреагировал на новость о возможном уходе серба из «Локомотива»

11:37
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича, отреагировал на новость о скорой отставке серба.

«Не могу комментировать. В первую очередь клуб должен сделать заявление», — скзаал Йоксимович «СЭ».

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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