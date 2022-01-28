Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о подписании бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым нападающего Александра Кокорина.

«Не трогайте Кокорина! Он легенда всего! Его надо поставить на пьедестал или на какой-нибудь айсберг. Я против травли Кокорина. Это абсолютный образец того, что не должен делать ни гражданин, ни спортсмен. Кокорин — легенда мирового просирания всего. Если Газизов обманул и обман вскрылся, нужно подавать в суд. Кокорин со стулом же этого всего не решит», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Зарема Салихова заявила о махинациях Газизова при подписании Александра Кокорина «Спартаком».

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года, а в зимней паузе был продан в «Фиорентину».