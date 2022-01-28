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«Кокорин — легенда мирового просирания всего». Губерниев — о словах Заремы про нападающего «Фиорентины»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Заремы Салиховой о подписании Шамилем Газизовым Александра Кокорина
Микеле Антонов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о подписании бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым нападающего Александра Кокорина.

«Не трогайте Кокорина! Он легенда всего! Его надо поставить на пьедестал или на какой-нибудь айсберг. Я против травли Кокорина. Это абсолютный образец того, что не должен делать ни гражданин, ни спортсмен. Кокорин — легенда мирового просирания всего. Если Газизов обманул и обман вскрылся, нужно подавать в суд. Кокорин со стулом же этого всего не решит», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Зарема Салихова заявила о махинациях Газизова при подписании Александра Кокорина «Спартаком».

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года, а в зимней паузе был продан в «Фиорентину».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

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X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

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ТБ 1.5

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ТБ 2.5

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1.58
Александр Кокорин
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

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П
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