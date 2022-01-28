Пресняков о Зареме и Газизове: «Братья Старостины были бы огорчены подобным вещам»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обвинения жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой в адрес бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова.

«Есть такая поговорка — чума на оба ваших дома. Меня не сильно интересует ни один, ни второй персонаж, — сказал Пресняков «СЭ». — Хотелось бы, чтобы подобного рода известия про «Спартак» закончились, чтобы было больше новостей о футболе. Слишком надолго затянулись скандалы, связанные со «Спартаком». Они вредят клубу. Братья Старостины были бы огорчены подобным вещам. Цена вопроса не заслуживает таких выступлений. Хочется не отдавать неустойку, но и чтобы скандалов не было. Лучше бы эти деньги пошли на приобретение новых игроков и развитие академии. Но если «Спартак» по всем законам должен выплатить сумму денег Газизову, то закон есть закон».

Ранее, 28 января, Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.