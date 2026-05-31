Источник: «Спартак» интересуется защитником «Слована» и сборной Уганды Кайондо

«Спартак» заинтересован в переходе защитника чешского «Слована» Азиза Кайондо, сообщает журналист Denik Sport Михал Квасница.

По информации источника, стороны ведут переговоры, но пока не пришли к согласию по трансферу 23-летнего левого защитника.

Кайондо выступает за «Слован» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Также в активе Кайондо 2 гола в 36 матчах за сборную Уганды.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max