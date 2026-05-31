«Рубин» объявил об уходе воспитанника «Спартака» Ломовицкого

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий покинул клуб, сообщает пресс-служба казанцев.

У 28-летнего футболиста завершился контракт с клубом. Ломовицкий выступал за «Рубин» с 2022 года. Он провел 41 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошедшем сезоне полузащитник один раз вышел на поле в FONBET Кубке России и не провел ни одной игры в РПЛ.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Также он играл за тульский «Арсенал», «Химки» и «Факел».

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