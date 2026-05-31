Шварц пригласил российского специалиста в штаб «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в штаб Сандро Шварца в «Динамо» должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов.

34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022-м годах, а сейчас работает во второй команде бело-голубых.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. 22 мая 2026 года немецкий специалист вернулся в московский клуб, подписав контракт до 2029 года.