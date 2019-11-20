Источник: Ребров стал жертвой мошенников. «Спартак» обратился в полицию

Директор по безопасности «Спартака» Максим Шумилов направил обращение в полицию после того, как голкипер красно-белых Артем Ребров сообщил ему о том, что на его паспорт открыли кредитную карту, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, ранее представители банка «Тинькофф» связались с 35-летним Ребровым. Сам футболист утверждает, что никогда не обращался в этот банк.

Теперь полиция выясняет обстоятельства данного мошенничества.

В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак» и пропустил три гола.

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