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Источник: «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле

14:25
Станислав Сухина на видео «Спартак-ТВ».
Станислав Сухина на видео «Спартак-ТВ».
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КДК РФС вынес решение по нарушениям начальников команд «Локомотив» и «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ в Черкизове (2:0), информирует «РБ Спорт».

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина и начальник «Спартака» Василий Козловцев во время матча заходили в судейскую комнату, что запрещено по регламенту. Первый сделал это до игры, а второй — после.

Как сообщает источник, железнодорожники наказаны одним матчем на нейтральном поле в другом городе (не в Москве). Также Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.

Таким образом, «Локомотив» должен будет провести на нейтральном поле домашний матч 29-го тура с «Динамо», который пройдет 8 мая.

Санкции не затронут матч 26-го тура «Локомотив» — «Ростов», который пройдет в Черкизове 17 апреля. Также наказание не распространится на игру 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (21 апреля).

«Локомотив» и Сухина в этом чемпионате уже были наказаны за визит начальника команды в судейскую комнату. 26 августа 2020 года Сухина зашел в судейскую после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Было установлено, что сотрудник «Локо» позволил себе оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Игоря Панина. Тогда он получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей, а железнодорожники за необеспечение безопасности на стадионе были оштрафованы на 300 тысяч рублей. Тогда же КДК обязал столичный клуб провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21.

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