«Рубин» победил «Факел» благодаря дебютному голу Сальседо

«Рубин» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России обыграл «Факел» — 1:0. Единственный гол забил нападающий Эдди Сальседо. 25-летний итальянец забил первый гол за казанскую команду.

«Рубин» (15 очков) одержал первую победу с августа и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» (6) занимает последнюю, 16-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

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