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В Италии сообщили об интересе «Спартака» к тренеру «Ромы» Фонсеке

14:33
Паулу Фонсека. Фото ФК «Рома»
Паулу Фонсека. Фото ФК «Рома»
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«Спартак» интересуется главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой, сообщает romamagazine.net.

По данным источника, московский клуб настойчиво интересуется 48-летний португальцем. Сам тренер пока не уверен, останется ли в «Роме» или продолжит карьеру в другом клубе. «Спартак» видит в Фонсеке подходящую замену Доменико Тедеско.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/fonseca-verso-lo-spartak-mosca-lo-shakhtar-vuole-de-zerbi_31053995-202102k.shtml

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