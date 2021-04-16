В Италии сообщили об интересе «Спартака» к тренеру «Ромы» Фонсеке
«Спартак» интересуется главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой, сообщает romamagazine.net.
По данным источника, московский клуб настойчиво интересуется 48-летний португальцем. Сам тренер пока не уверен, останется ли в «Роме» или продолжит карьеру в другом клубе. «Спартак» видит в Фонсеке подходящую замену Доменико Тедеско.
После 25 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/fonseca-verso-lo-spartak-mosca-lo-shakhtar-vuole-de-zerbi_31053995-202102k.shtml
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