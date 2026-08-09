Источник: «Галатасарай» договорился с «Локомотивом» о трансфере Батракова

«Галатасарай» достиг соглашения с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексея Батракова, сообщил журналист Угур Узтурк.

По данным источника, предложение «Галатасарая» по 21-летнему россиянину составляет 25 миллионов евро, включая бонусы. Батраков является главной трансферной целью клуба.

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.