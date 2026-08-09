Бабаев о трансферах ЦСКА: «В отличие от других российских клубов, нам непросто вдвойне»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу спортивного блока клуба и рассказал о проблемах команды на трансферном рынке.

— Как вы можете оценить работу спортивного директора за весь период, не только за это трансферное окно?

— Как вы прекрасно знаете, последние 4 года ЦСКА находится в очень сложных условиях работы на трансферном рынке. В отличие от других российских клубов, которым непросто, ЦСКА непросто вдвойне. На самом деле, за этот период было проведено много хороших трансферов, многие ребята выходят на поле. Говорить сейчас о кредите доверия и выводах неправильно. Необходимо дождаться окончания трансферного окна. И тогда уже можно будет сказать, насколько эффективно работал спортивный блок и клуб в целом в этом направлении.

Перед сезоном-2026/27 в ЦСКА пришли вратарь Максим Бориско и вернулись из аренды защитник Джамалутдин Абдулкадыров и нападающий Артем Шуманский. Покинули команду защитники Амирхоссейн Риванди, Илья Агапов, полузащитник Максим Мухин, нападающие Секу Койта, Глеб Пополитов, Даниэль Руис и Егор Ушаков.