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14 августа, 16:22

Шварц — о возможном переходе Мостового из «Зенита»: «Возможно, это актуальный вопрос»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможный переход полузащитника Андрея Мостового в команду.

— Много говорят о том, что Мостовой из «Зенита» может перейти в «Динамо» или «Краснодар». Андрей сам лайкнул публикацию в одной из соцсетей о своем возможном трансфере. Был бы вам он интересен?

— Не могу сказать, где он ставит лайки, что ему нравится в соцсетях (смеется). Возможно, это актуальный вопрос. Но вы можете сами думать касательно подобных тем. Сейчас наша концентрация на воскресном матче, на плане на игру и на том составе, который примет в ней участие. Но могу сказать: я знаю этого футболиста.

— Где зимы холоднее: в России или в США?

— Сейчас только август. Убежден, что эта зима в России также будет холодной. Но так как у нас уже есть опыт холодных зим в Нью-Йорке, посмотрим, что будет здесь.

Ранее об интересе бело-голубых к 28-летнему игроку сообщал инсайдер Иван Карпов. По информации источника, петербуржцы приняли решение об уходе вингера из команды и запросят за трансфер около 6 миллионов евро.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он дважды выходил на поле и не отметился результативными действиями. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Андрей Мостовой.Мостовой может перейти в «Краснодар» или «Динамо». «Зенит» хочет избавиться от полузащитника

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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 4
Никита Кривцов
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Краснодар

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Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

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Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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 2 1 0
Максим Савельев
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