Шварц — о возможном переходе Мостового из «Зенита»: «Возможно, это актуальный вопрос»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможный переход полузащитника Андрея Мостового в команду.

— Много говорят о том, что Мостовой из «Зенита» может перейти в «Динамо» или «Краснодар». Андрей сам лайкнул публикацию в одной из соцсетей о своем возможном трансфере. Был бы вам он интересен?

— Не могу сказать, где он ставит лайки, что ему нравится в соцсетях (смеется). Возможно, это актуальный вопрос. Но вы можете сами думать касательно подобных тем. Сейчас наша концентрация на воскресном матче, на плане на игру и на том составе, который примет в ней участие. Но могу сказать: я знаю этого футболиста.

— Где зимы холоднее: в России или в США?

— Сейчас только август. Убежден, что эта зима в России также будет холодной. Но так как у нас уже есть опыт холодных зим в Нью-Йорке, посмотрим, что будет здесь.

Ранее об интересе бело-голубых к 28-летнему игроку сообщал инсайдер Иван Карпов. По информации источника, петербуржцы приняли решение об уходе вингера из команды и запросят за трансфер около 6 миллионов евро.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он дважды выходил на поле и не отметился результативными действиями. Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.