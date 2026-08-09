«Спартак» - «Краснодар»: прогноз, коэффициент и ставка на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре РПЛ в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициент на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Аналитики считают фаворитом матча «Спартак». На победу красно-белых — коэффициент 2.15 (вероятность исхода — примерно 41%). Успех «Краснодара» идет за 3.25 (31%), ничья — за 3.60 (28%).

Мнение экспертов

Советский футболист Александр Бубнов

««Краснодар» может забить «Спартаку», но я не уверен в победе «быков». Команда Мусаева частенько пытается обыграть своих соперников на классе. И это им мешает. Кроме того, не играет Кордоба», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью».

Спортивный комментатор Константин Генич

««Спартак» сейчас действительно выглядит убедительно. Команда играет дома при мощнейшей поддержке своих болельщиков. Да, еще был кубковый матч, и там тоже в основное время была ничья 1:1. Я думаю, что и здесь будет обмен забитыми мячами. И что-то мне подсказывает, что все-таки «Спартак» выиграет», — цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».