Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» отметил, что команда намерена взять реванш за поражение в первом туре.

— Я помню, что первый матч сложился для нас неудачно, — цитирует Twitter ЦСКА Ахметова. — Считаю, что наряду с поединком против «Ростова» это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, которая старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка дома и взять реванш после того глупого поражения.