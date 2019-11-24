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Ильзат Ахметов — о матче с «Крыльями»: «ЦСКА хочет взять реванш после того глупого поражения»

10:17
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» отметил, что команда намерена взять реванш за поражение в первом туре.

— Я помню, что первый матч сложился для нас неудачно, — цитирует Twitter ЦСКА Ахметова. — Считаю, что наряду с поединком против «Ростова» это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, которая старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка дома и взять реванш после того глупого поражения.

ЦСКА — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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