Ледяхов: «Спартак» продлил Абаскаля, чтобы его не увели"

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал продление контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем до лета 2025 года.

«Перед этим была кампания о том, что Абаскаль может уйти в «Севилью». Вот поэтому его и продлили, чтобы не дай бог тренера не увели. Спасет ли это если Абаскаль захочет уйти? Если бы он хотел уходить, он бы не подписывал новый контракт. Абаскаль продемонстрировал, что он квалифицированный тренер, «Спартак» — на хорошем счету, идет вторым в чемпионате. Видимо, с Абаскалем связывают будущее и хотят выиграть чемпионат. Если «Зенит» упустит чемпионство, тогда «Спартак» может побороться. Сейчас у «Зенита» есть гандикап в шесть очков, и он превосходит по игре и составу все наши клубы в несколько раз. Вы же знаете, что «Спартак» — это непредсказуемый клуб. Особенно его руководство. Захочется им — они могут убрать Абаскаля. Захотелось им — его продлили на несколько лет с повышением зарплаты. Поэтому здесь сложно что-то предвидеть», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.